L’arma della fame | Ghf non c’è più l’Onu non ancora

Cms.ilmanifesto.it | 15 ott 2025

Il cessate il fuoco raggiunto a Gaza segna la fine provvisoria della distruzione, ma non l’inizio della ricostruzione. Dopo mesi di bombardamenti, ciò che rimane è un territorio devastato, privo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Israele su attacco alla Ghf, 'Hamas usa la fame come arma' - Israele accusa Hamas di usare la fame e la sofferenza dei palestinesi come arma, commentando la denuncia da parte della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) di un attacco ... Da ansa.it

