L’arma della fame | Ghf non c’è più l’Onu non ancora
Il cessate il fuoco raggiunto a Gaza segna la fine provvisoria della distruzione, ma non l’inizio della ricostruzione. Dopo mesi di bombardamenti, ciò che rimane è un territorio devastato, privo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le testimonianze dall’interno di Gaza, grazie al racconto del giornalista palestinese Al Hassan Selmi. Un’inchiesta sulla fame come arma di guerra e sul sistema per la distribuzione di cibo. Le parole degli ebrei israeliani che, seppur minoranza nel Paese, acc - facebook.com Vai su Facebook
Un viaggio nella realtà di Gaza con le testimonianze di Al Hassan Selmi, tra fame usata come arma, crimini di guerra, indagini internazionali e le voci di cittadini israeliani contrari alle politiche del governo. Guarda #PresaDiretta su RaiPlay ? - X Vai su X
Israele su attacco alla Ghf, 'Hamas usa la fame come arma' - Israele accusa Hamas di usare la fame e la sofferenza dei palestinesi come arma, commentando la denuncia da parte della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) di un attacco ... Da ansa.it