Largo Maradona la protesta coinvolge il voto di Diego | il gesto divide Napoli FOTO
A Napoli è esplosa la protesta dei commercianti di Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, dopo i sequestri compiuti dalla Polizia Municipale di carri e bancarelle presenti nell’area del celebre murales di Diego Armando Maradona, privi della necessaria autorizzazione del Comune. Come gesto simbolico, il volto del Pibe de Oro è stato coperto con un telo bianco, scatenando reazioni e polemiche in tutta la città. La protesta dei commercianti di Largo Maradona. Tiene banco in città la questione legata a Largo Maradona, dove i commercianti hanno espresso la loro protesta contro i sequesti chiuedendo già ieri l’area del murales. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
