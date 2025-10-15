A Napoli è esplosa la protesta dei commercianti di Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, dopo i sequestri compiuti dalla Polizia Municipale di carri e bancarelle presenti nell’area del celebre murales di Diego Armando Maradona, privi della necessaria autorizzazione del Comune. Come gesto simbolico, il volto del Pibe de Oro è stato coperto con un telo bianco, scatenando reazioni e polemiche in tutta la città. La protesta dei commercianti di Largo Maradona. Tiene banco in città la questione legata a Largo Maradona, dove i commercianti hanno espresso la loro protesta contro i sequesti chiuedendo già ieri l’area del murales. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Largo Maradona, la protesta coinvolge il voto di Diego: il gesto divide Napoli (FOTO)