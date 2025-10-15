Largo Maradona la Camera di Commercio | Abbiamo individuato le procedure per consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali secondo legge

La Camera di Commercio di Napoli ha incontrato questa mattina gli esercenti del Largo Maradona dopo il sequestro di ieri. C’è l’intenzione di risolvere la questione. Largo Maradona, la nota della Camera di Commercio. “Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha incontrato Antonio Esposito (detto “Bostik”), che è il titolare de “La Bodega de D10s”, il bar di Largo Maradona. Bostik – si legge nella nota della Camera di Commercio di Napoli – gestisce da anni l’ex area parcheggio e discarica e ieri ha chiuso il cancello per protesta dopo aver ricevuto un verbale di contravvenzione per il chiosco ambulante che, al contrario, non viene spostato per motivi di sicurezza e per la contemporanea presenza di migliaia di persone quotidianamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Largo Maradona, la Camera di Commercio: “Abbiamo individuato le procedure per consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali secondo legge”

