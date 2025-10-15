Largo Maradona il comunicato del Comune di Napoli su quanto successo
La nota del Comune su quanto successo ai Quartieri Spagnoli. Il Comune di Napoli con una nota diramata nella giornata odierna ha spiegato quanto successo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Largo Maradona, il Comune vuole chiudere il caso e convoca gli esercenti per regolarizzarli "Bostik", il titolare dell'esercizio chiuso all'Agenzia Dire: "Non c'è stato alcun blitz. Nessuno ha sequestrato nulla. Un casino su televisioni e giornali che non si capisce - facebook.com Vai su Facebook
Tiene banco in città la questione relativa al Largo Maradona con la protesta dei commercianti contro la decisone del Comune per la mancata concessione dei permessi necessari per mantenere i carri in maniera fissa davanti al Murales ? Ecco perché già da - X Vai su X
Largo Maradona, il comunicato del Comune di Napoli su quanto successo - “L’intervento della Polizia Municipale che ha interessato ieri l’area del cosiddetto “Largo Maradona” rientra nelle numerose operazioni condotte contro l’abusivismo commerciale che negli ultimi mesi ... Come scrive forzazzurri.net
Largo Maradona, il Comune convoca i negozianti: “Vogliamo regolarizzarli”. E i Quartieri saranno pedonali - Dopo le polemiche, i negozianti di Largo Maradona convocati al Comune: “Vogliamo regolarizzarli”. Scrive fanpage.it
Largo Maradona, la Camera di Commercio: “Abbiamo individuato le procedure per consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali secondo legge” - La Camera di Commercio di Napoli ha incontrato questa mattina gli esercenti del Largo Maradona dopo il sequestro di ieri: la nota. Si legge su ilnapolista.it