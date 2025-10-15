Largo Maradona il Comune vuole chiudere il caso e convoca gli esercenti per regolarizzarli
Va ricomponendosi il “caso Largo Maradona”. Mentre sui social resiste la code delle polemiche sull’operazione condotta ieri dalla polizia locale di Napoli ai Quartieri Spagnoli contro l’abusivismo commerciale il Comune si dice pronto ad “ avviare un dialogo con gli esercenti della zona con l’obiettivo di individuare percorsi di regolarizzazione analoghi a quelli già attuati in altre aree cittadine e nei mercati rionali”. “ L’obiettivo – riporta l’Agenzia Dire – è discutere insieme dell’iter da seguire nel rispetto delle regole, tutelando al contempo le attività economiche locali e la vivibilità del quartiere “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
C’è chi trova «ricattatoria» la chiusura di Largo Maradona. La rabbia è tanta ai Quartieri. Da dopo il blitz, Largo Maradona è stato off-limits. E lo sarà anche oggi, probabilmente. A chiudere lo slargo di via De Deo, da cui si ammira il murale di D10s è stato Anto - facebook.com Vai su Facebook
Tiene banco in città la questione relativa al Largo Maradona con la protesta dei commercianti contro la decisone del Comune per la mancata concessione dei permessi necessari per mantenere i carri in maniera fissa davanti al Murales ? Ecco perché già da - X Vai su X
Controlli al Largo Maradona, il Comune convoca i commercianti: la nota - Nella giornata di ieri, la Polizia Locale di Napoli è intervenuta a Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, con un’operazione mirata contro l’abusivismo ... Riporta tuttonapoli.net
Largo Maradona, il Comune convoca i negozianti: “Vogliamo regolarizzarli”. E i Quartieri saranno pedonali - Dopo le polemiche, i negozianti di Largo Maradona convocati al Comune: “Vogliamo regolarizzarli”. fanpage.it scrive
Largo Maradona, avv. Pisani: “Lancio un appello al sindaco Manfredi: voglio incontrarlo!” - Ieri sono stati effettuati dei sequestri ai Quartieri Spagnoli, in zona Largo Maradona, dove si trova il celebre murales dedicato al Pibe de Oro, ormai divenuto una vera e propria ... Riporta tuttonapoli.net