largo maradona il comune vuole chiudere il caso e convoca gli esercenti per regolarizzarli

Va ricomponendosi il “caso Largo Maradona”. Mentre sui social resiste la code delle polemiche sull’operazione condotta ieri dalla polizia locale di Napoli ai Quartieri Spagnoli contro l’abusivismo commerciale il Comune si dice pronto ad “ avviare un dialogo con gli esercenti della zona con l’obiettivo di individuare percorsi di regolarizzazione analoghi a quelli già attuati in altre aree cittadine e nei mercati rionali”. “ L’obiettivo – riporta l’Agenzia Dire – è discutere insieme dell’iter da seguire nel rispetto delle regole, tutelando al contempo le attività economiche locali e la vivibilità del quartiere “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

