Largo Maradona il Comune apre al dialogo | esercenti convocati per la regolarizzazione

2anews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’operazione della Polizia Municipale nell’area del cosiddetto “Largo Maradona”, il Comune apre al dialogo con i commercianti e studia un piano di viabilità per l’area del murale. Prosegue la stretta contro l’abusivismo commerciale a Napoli. L’ultima operazione della Polizia Municipale ha riguardato l’area del cosiddetto “Largo Maradona”, da tempo meta di migliaia di tifosi . 🔗 Leggi su 2anews.it

