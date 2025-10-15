Largo Maradona il Comune apre al dialogo | esercenti convocati per la regolarizzazione

Dopo l’operazione della Polizia Municipale nell’area del cosiddetto “Largo Maradona”, il Comune apre al dialogo con i commercianti e studia un piano di viabilità per l’area del murale. Prosegue la stretta contro l’abusivismo commerciale a Napoli. L’ultima operazione della Polizia Municipale ha riguardato l’area del cosiddetto “Largo Maradona”, da tempo meta di migliaia di tifosi . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Largo Maradona, il Comune apre al dialogo: esercenti convocati per la regolarizzazione

