Largo Maradona è chiuso I gestori | O ci mettono a posto o resterà così |VIDEO

Un telo blu avvolge Largo Maradona. Solo il murale è visibile, il resto, gli altarini, le foto, i gadget sono stati sottratti agli occhi dei passanti. Qualche turista cerca di sbirciare da qualche buco, ma viene subito ripreso dai commercianti. Molti sono stranieri, o comunque non campani. Sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it