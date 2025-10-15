Largo Maradona è chiuso I gestori | O ci mettono a posto o resterà così |VIDEO

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un telo blu avvolge Largo Maradona. Solo il murale è visibile, il resto, gli altarini, le foto, i gadget sono stati sottratti agli occhi dei passanti. Qualche turista cerca di sbirciare da qualche buco, ma viene subito ripreso dai commercianti. Molti sono stranieri, o comunque non campani. Sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

largo maradona 232 chiusoLargo Maradona chiuso per protesta, coperto il murale di Diego: turisti delusi - Una delle mete più visitate d’Italia dopo il Colosseo, &#232; stata chiusa e coperta da una parete di ... Lo riporta tuttonapoli.net

largo maradona 232 chiusoQuartieri Spagnoli, chiuso Largo Maradona: «Una decisione ricattatoria» - NAPOLI – Sale la tensione ai Quartieri Spagnoli dopo la chiusura di Largo Maradona, cuore pulsante del turismo legato al mito di Diego Armando Maradona. Segnala pianetazzurro.it

largo maradona 232 chiusoCoperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, chiuso per protesta il largo con gli altarini di Diego - Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli: &#232; la protesta di negozianti e abitanti contro le sanzioni della Polizia Locale ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Largo Maradona 232 Chiuso