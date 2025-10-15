Largo Maradona chiuso il Comune convoca i negozianti | Vogliamo regolarizzarli E i Quartieri saranno pedonali

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le polemiche, i negozianti di Largo Maradona convocati al Comune: "Vogliamo regolarizzarli". E i Quartieri Spagnoli diventeranno pedonali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

largo maradona chiuso comuneLargo Maradona, il Comune convoca i negozianti: “Vogliamo regolarizzarli”. E i Quartieri saranno pedonali - Dopo le polemiche, i negozianti di Largo Maradona convocati al Comune: “Vogliamo regolarizzarli”. Come scrive fanpage.it

largo maradona chiuso comuneNapoli, chiuso il murales di Maradona, ma Bostik: «Riapro tra due giorni» - Non è che ci hanno chiuso, ho chiuso io per protesta. Si legge su msn.com

largo maradona chiuso comuneLargo Maradona chiude per protesta dopo i sequestri. “Oscurato” il maxi murale di Diego - Largo Maradona è stato chiuso, coperto da una parete di teloni azzurri, mentre il volto del murale di Diego non si vede in quanto le ante della finestra sui cui è dipinto sono aperte. Si legge su napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Largo Maradona Chiuso Comune