Largo Maradona chiuso il Comune convoca i negozianti | Vogliamo regolarizzarli E i Quartieri saranno pedonali

Dopo le polemiche, i negozianti di Largo Maradona convocati al Comune: "Vogliamo regolarizzarli". E i Quartieri Spagnoli diventeranno pedonali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

C’è chi trova «ricattatoria» la chiusura di Largo Maradona. La rabbia è tanta ai Quartieri. Da dopo il blitz, Largo Maradona è stato off-limits. E lo sarà anche oggi, probabilmente. A chiudere lo slargo di via De Deo, da cui si ammira il murale di D10s è stato Anto - facebook.com Vai su Facebook

Tiene banco in città la questione relativa al Largo Maradona con la protesta dei commercianti contro la decisone del Comune per la mancata concessione dei permessi necessari per mantenere i carri in maniera fissa davanti al Murales ? Ecco perché già da - X Vai su X

Largo Maradona, il Comune convoca i negozianti: “Vogliamo regolarizzarli”. E i Quartieri saranno pedonali - Dopo le polemiche, i negozianti di Largo Maradona convocati al Comune: “Vogliamo regolarizzarli”. Come scrive fanpage.it

Napoli, chiuso il murales di Maradona, ma Bostik: «Riapro tra due giorni» - Non è che ci hanno chiuso, ho chiuso io per protesta. Si legge su msn.com

Largo Maradona chiude per protesta dopo i sequestri. “Oscurato” il maxi murale di Diego - Largo Maradona è stato chiuso, coperto da una parete di teloni azzurri, mentre il volto del murale di Diego non si vede in quanto le ante della finestra sui cui è dipinto sono aperte. Si legge su napoli.repubblica.it