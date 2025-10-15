Largo Maradona c' è l' intesa per la riapertura | Incontro proficuo con il Comune di Napoli

Il largo Maradona riaprirà. Ad annunciarlo è l'avvocato Angelo Pisani, rappresentante dei commercianti della zona, che parla sui social di ‘fumata azzurra’ per la riapertura della zona crocevia di turisti provenienti da tutto il mondo. “A seguito di un incontro proficuo e costruttivo tra l’avv. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

