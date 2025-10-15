L' Argentina ne fa sei al Portorico Record Lautaro | doppietta eguagliato Crespo

Doppietta di Lautaro Martinez nella vittoria per 6-0 dell’Argentina nell’amichevole contro Porto Rico disputata a Fort Lauderdale, in Florida. L’attaccante dell’Inter è diventato il quarto miglior cannoniere della storia dell’Albiceleste con 35 reti, eguagliando Hernan Crespo. Lautaro e Nico Paz sono entrati l’ultima mezz'ora, con il Toro che in cinque minuti ha realizzato una doppietta,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Argentina ne fa sei al Portorico. Record Lautaro: doppietta, eguagliato Crespo

