L' Argentina ne fa sei al Portorico Record Lautaro | doppietta eguagliato Crespo

Feedpress.me | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppietta di Lautaro Martinez nella vittoria per 6-0 dell’Argentina nell’amichevole contro Porto Rico disputata a Fort Lauderdale, in Florida. L’attaccante dell’Inter è diventato il quarto miglior cannoniere della storia dell’Albiceleste con 35 reti, eguagliando Hernan Crespo. Lautaro e Nico Paz sono entrati l’ultima mezz'ora, con il Toro che in cinque minuti ha realizzato una doppietta,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l argentina ne fa sei al portorico record lautaro doppietta eguagliato crespo

© Feedpress.me - L'Argentina ne fa sei al Portorico. Record Lautaro: doppietta, eguagliato Crespo

Approfondisci con queste news

argentina fa sei portoricoL'Argentina ne fa sei al Portorico. Record Lautaro: doppietta, eguagliato Crespo - 0 dell’Argentina nell’amichevole contro Porto Rico disputata a Fort Lauderdale, in Florida. Segnala msn.com

argentina fa sei portoricoMessi inventa, Lautaro fa la storia: doppietta a Portorico, raggiunge Crespo per gol con l'Argentina - 0): il Toro, che domani rientra in Italia, fa due gol su assist di Leo, a segno anche MacAllister e Montiel, più un autogol. Come scrive msn.com

argentina fa sei portoricoInterNazionali - Argentina-Porto Rico 6-0: Lautaro entra, ne fa 2 e raggiunge Crespo. "Mi sento benissimo" - A Lautaro Martínez è bastata una mezzora (entrato al minuto 64 per Flaco Lopez) per segnare una doppietta e arrampicarsi ancora più in alto nella classifica all- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Argentina Fa Sei Portorico