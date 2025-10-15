L’Argentina apre le porte a Byd Tutte le piroette di Milei

Stavolta la motosega è rimasta nel deposito degli utensili. Javier Milei, il pirotecnico e un po’ vulcanico presidente argentino che due anni fa, quando ha preso le redini di un Paese sull’orlo dell’ennesimo fallimento, aveva promesso di raddrizzare le sorti di un Paese che nella storia recente è andato in default otto volte. Da quando è diventato presidente, nel 2023, Milei ha attuato un’austera riforma del settore pubblico, con il licenziamento di 30mila dipendenti pubblici e l’eliminazione di molti sussidi per le persone più povere. Anche grazie a una serie di misure finanziarie volte a sostenere il valore del peso, le sue politiche hanno prodotto risultati molto positivi nel contenimento dell’inflazione, cioè il cronico aumento del costo generale della vita che in Argentina impoveriva la popolazione e le rendeva impossibile risparmiare. 🔗 Leggi su Formiche.net

