L' archivio di Stato va a Riposto parte l' appello al Ministero per non perderlo definitivamente

Messinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meglio tardi che mai, almeno si spera. Perché Messina, come già accaduto in passato, rischia di svegliarsi quando ormai la frittata è fatta. Il riferimento è al tanto discusso trasferimento (finora momentaneo) dell'Archivio di Stato. Nei giorni scorsi i primi faldoni sono stati caricati sui. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

archivio stato riposto parteMessina. Archivio di Stato, c’è anche una petizione in rete - La comunità messinese si mobilita per riappropriarsi di un pezzo fondamentale della propria identità: l’Archivio di Stato. Da tempostretto.it

archivio stato riposto parteL’Archivio di Stato da Messina a Riposto: che sia solo un arrivederci - In mattinata 400 scatoloni trasferiti nel deposito dell’azienda dove saranno custoditi intanto per otto mesi, mentre a Messina è arrivato anche il Soprintendente regionale ... Come scrive msn.com

Declassare l’Archivio di Stato non può cancellare la nostra Memoria - Genova – “Sao ko kelle terre per kelle fini que ki kontiene trenta anni le possette parte Sancti Benedicti”. Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Archivio Stato Riposto Parte