L’archeologia a Villa del Palco Festa con il Gruppo L’Offerente

Lanazione.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo archeologico L’Offerente organizza la festa Aperi-incontro, domani alle 19 a Villa del Palco: gli ospiti saranno il professor Luca Cappuccini e i suoi allievi dell’università di Firenze che hanno partecipato all’ultima campagna di scavo a Gonfienti, a cui anche il Gao ha partecipato, e informeranno in anteprima i partecipanti su importanti sviluppi nelle ricerche. La serata è su prenotazione ( [email protected] ), con un contributo di 12 euro per l’apericena negli ambienti della storica villa del Palco, già dimora del mercante Francesco di Marco Datini e in seguito convento francescano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

