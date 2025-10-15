L' appello di Oxfam Amnesty e Cospe a governo Meloni | Stop a rapporti commerciali con insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania

Oxfam, Amnesty e Cospe chiedono al governo Meloni di sospendere i rapporti economici con gli insediamenti israeliani illegali e di rispettare il diritto internazionale Tre Ong, Oxfam, Amnesty International e Cospe, hanno chiesto in un appello ufficiale al governo Meloni di mettere uno stop ai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

