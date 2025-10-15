L' appello di Oxfam Amnesty e Cospe a governo Meloni | Stop a rapporti commerciali con insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania
Oxfam, Amnesty e Cospe chiedono al governo Meloni di sospendere i rapporti economici con gli insediamenti israeliani illegali e di rispettare il diritto internazionale Tre Ong, Oxfam, Amnesty International e Cospe, hanno chiesto in un appello ufficiale al governo Meloni di mettere uno stop ai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
“L’#Italia interrompa il commercio con gli insediamenti israeliani in #Cisgiordania”: in vista del Consiglio #Ue, l’appello al #Governo di #Oxfam, @amnestyitalia e @cospeonlus con la coalizione che sostiene la campagna "Stop al commercio con gli insediame - X Vai su X
Oxfam Italia. . Oggi a Montecitorio, insieme ad oltre 20 organizzazioni della società civile, tra cui Amnesty International - Italia e COSPE onlus abbiamo ribadito il nostro appello urgente al Governo italiano: interrompere ogni relazione commerciale con gli ins - facebook.com Vai su Facebook
L'appello all'Italia, stop al commercio con gli insediamenti illegali in Cisgiordania - Il regista palestinese Basel Adra: i coloni in vacanza a Roma, ma spazzano via ... Da msn.com
“L’Italia interrompa il commercio con gli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania”: l’appello al governo - Oxfam, Amnesty e COSPE rilanciano campagna per interrompere le relazioni commerciali con gli insediamenti israeliani illegali ... Da ilfattoquotidiano.it
L’appello di Oxfam: “Stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. L’occupazione distrugge l’economia palestinese” - Il villaggio palestinese di Deir Ballut si trova in Cisgiordania, a 40 chilometri dalla città di Nablus. Riporta ilfattoquotidiano.it