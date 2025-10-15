La Commissione Europea ha multato Gucci, Chloé e Loewe per violazione delle norme sulla concorrenza. I tre brand avrebbero infatti fissato i prezzi di rivendita, violando le norme UE. Per questo l’Antitrust ha indagato, e il risultato è che le tre aziende hanno limitato la capacità dei rivenditori terzi indipendenti (con cui collaborano) di stabilire i propri prezzi di vendita al dettaglio, sia online che offline. Questo tipo di comportamento anticoncorrenziale, come sottolineato dalla Commissione, aumenta i prezzi e riduce la possibilità di scelta per i consumatori. Le sanzioni sono state ridotte in tutti e tre i casi grazie alla collaborazione delle aziende con l’esecutivo Ue, ma ammontano complessivamente a oltre 157 milioni di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Antitrust multa Gucci, Chloé e Loewe per violazione delle norme sulla concorrenza