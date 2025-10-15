L' Antitrust indaga su Philip Morris ispezioni della Finanza nella sede di Crespellano

Ispezioni della guardia di finanza nella sede di Crespellano della Philip Morris. A essere finita nel mirino del Nucleo speciale Antitrust è la réclame “senza fumo”, “un futuro senza fumo” o “prodotti senza fumo”, con cui la multinazionale del tabacco promuove i propri prodotti. E che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

