L' Antitrust indaga su Philip Morris ispezioni della Finanza nella sede di Crespellano
Ispezioni della guardia di finanza nella sede di Crespellano della Philip Morris. A essere finita nel mirino del Nucleo speciale Antitrust è la réclame “senza fumo”, “un futuro senza fumo” o “prodotti senza fumo”, con cui la multinazionale del tabacco promuove i propri prodotti. E che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
