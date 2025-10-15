L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento nei confronti di Philip Morris Italia per presunta pratica commerciale ingannevole. Al centro dell’indagine ci sono alcune espressioni utilizzate per pubblicizzare i propri prodotti, come « senza fumo », «un futuro senza fumo» e «prodotti senza fumo». Secondo l’Antitrust, tali formulazioni potrebbero risultare fuorvianti e incomplete per i consumatori, poiché fanno riferimento a articoli che, pur non implicando combustione, non sarebbero esenti da rischi per la salute e potrebbero comunque generare dipendenza. Nella giornata del 14 ottobre, funzionari dell’Autorità hanno effettuato perquisizioni nelle sedi di Philip Morris Italia e di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia