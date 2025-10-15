L’Antitrust contro Philip Morris per pratica commerciale scorretta sui prodotti senza fumo

Avviata un’istruttoria per espressioni che potrebbero risultare poco chiare e omissive per i consumatori sui prodotti senza combustione. 🔗 Leggi su Lastampa.it

L'Antitrust contro Philip Morris per pratica commerciale scorretta sui prodotti "senza fumo"

