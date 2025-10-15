L’Antitrust avvia istruttoria su Philip Morris Italia

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia S.p.A. per possibile pratica commerciale scorretta nel promuovere prodotti utilizzando espressioni come “senza fumo”, “un futuro senza fumo” eo “prodotti senza fumo”. È quanto riferisce l’autorità stessa in un comunicato, aggiungendo che “queste espressioni potrebbero risultare poco chiare e omissive per i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

