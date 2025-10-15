L’Antica Fiera di San Luca Passato e presente insieme | Vogliamo crescere per step
Pontedera, 15 ottobre 2025 – Un ponte tra tradizione e novità, con la voglia di coltivare le radici del passato e di crescere sempre di più. Da venerdì 17 a domenica 26 novembre torna, come l’anno scorso, l’Antica Fiera di San Luca. Gli stand allestiti nel parcheggio lato nord del Panorama di fronte al luna park sono aperti tutti i giorni (venerdì, sabato e domenica 10-20 e nei feriali 15-20) e sono ad ingresso gratuito. Dalla falconeria alla cinofilia, dai trattori d’epoca agli stand gastronomici fino alla mostra micologica e i laboratori con i ragazzi delle scuole superiori. “È un piacere vedere così tante associazioni e altre realtà, come la scuola, unite in questa manifestazione che torna raccogliendo le energie del territorio – le parole dell’assessore Alessandro Puccinelli – questa fiera viene portata avanti con i valori per cui è nata e anche per il futuro ci sono buone prospettive”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Prosegue il programma di serate collaterali alla rievocazione storica dell’Antica Fiera di Santa Lucia del 8-9 novembre! Venerdì 17 ottobre scopri i segreti del Colle di Santa Gusta! È tempo di approfondire le radici del nostro territorio! ? Segna la data: VEN - facebook.com Vai su Facebook
All'antica Fiera di Bresseo di Teolo dove ho incontrato tante bellissime realtà del nostro territorio. Ho avuto l'onore di partecipare all'inaugurazione dell' unità mobile di Pronto Italia. Ringrazio per l'invito l'Amministrazione comunale, tutti i volontari impegnati n - X Vai su X
Con la sfilata degli animali Demonte chiude la Fiera di San Luca tra tradizioni e sapori autunnali [FOTO] - Musica, prodotti tipici locali e il ritorno dagli alpeggi: grande festa nel weekend scorso da venerdì 9 a domenica 12 ottobre ... Scrive targatocn.it
Fiera di San Luca 2025: nove giorni tra arte, cultura e tradizione - Impruneta annuncia l’edizione 2025 della tradizionale Fiera di San Luca, in programma dall’11 al 19 ottobre. Scrive 055firenze.it
Impruneta: il programma della Fiera di San Luca 2025 - Impruneta (Firenze) 06 ottobre 2025 | Il Comune di Impruneta annuncia l’edizione 2025 della tradizionale Fiera di San Luca, in programma dall’11 al 19 ottobre. Segnala nove.firenze.it