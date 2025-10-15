L’Antica Fiera di San Luca Passato e presente insieme | Vogliamo crescere per step

Pontedera, 15 ottobre 2025 – Un ponte tra tradizione e novità, con la voglia di coltivare le radici del passato e di crescere sempre di più. Da venerdì 17 a domenica 26 novembre torna, come l’anno scorso, l’Antica Fiera di San Luca. Gli stand allestiti nel parcheggio lato nord del Panorama di fronte al luna park sono aperti tutti i giorni (venerdì, sabato e domenica 10-20 e nei feriali 15-20) e sono ad ingresso gratuito. Dalla falconeria alla cinofilia, dai trattori d’epoca agli stand gastronomici fino alla mostra micologica e i laboratori con i ragazzi delle scuole superiori. “È un piacere vedere così tante associazioni e altre realtà, come la scuola, unite in questa manifestazione che torna raccogliendo le energie del territorio – le parole dell’assessore Alessandro Puccinelli – questa fiera viene portata avanti con i valori per cui è nata e anche per il futuro ci sono buone prospettive”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

