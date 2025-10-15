L’annuncio di Sinner sui prossimi tornei e la ‘dimenticanza’ voluta? sulla Coppa Davis

“ Sono pronto per Riad, ma soprattutto per i tornei di Vienna, Parigi e Torino. Speriamo di finire per bene l’anno “. Con queste parole, riportate da Sky Sport, Jannik Sinner ha presentato nella conferenza stampa della vigilia la partecipazione al Six Kings Slam 2025, torneo d’esibizione di tennis. La domanda posta all’azzurro verteva sulle condizioni dopo il ritiro di Shanghai e sulla conclusione della stagione a livello individuale, dato che Sinner ha ancora residue speranze di chiudere l’anno al numero 1 del mondo, sperando anche in una debacle di Alcaraz tra Parigi-Nanterre e le Finals. L’azzurro nei tre tornei citati può conquistare 3000 punti e quelli di ritardo nella Race dallo spagnolo sono 2540, quindi Sinner potrebbe ancora scavalcare l’iberico in vetta al ranking ATP, magari al termine del Masters 1000 di Parigi-Nanterre, anche se poi dovrà confermarsi alle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’annuncio di Sinner sui prossimi tornei e la ‘dimenticanza’ (voluta?) sulla Coppa Davis

Altre letture consigliate

Annuncio Alcaraz: salta Shanghai! L'impatto sulla classifica Atp, quanti punti può guadagnare Sinner - facebook.com Vai su Facebook

#Sinner, l’annuncio sulla #CoppaDavis e l’aspetto da migliorare: “È il nostro obiettivo” - X Vai su X

Sinner rinuncia alla Coppa Davis? I prossimi tornei di Jannik (che potrebbe fermarsi dopo le Atp Finals) - Per molte settimane sei stato il numero uno al mondo (adesso sei il numero 2), hai vinto due Slam (perdendo gli altri due in finale) e, tra gli Slam, sei riuscito a diventare il primo italiano ... ilgazzettino.it scrive

Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei: ancora tre eventi prima delle Finals - I crampi hanno fermato Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Da oasport.it

Quando torna in campo Sinner? La prossima partita dopo l'ATP di Shanghai - Il numero due del mondo è stato costretto a ritirarsi negli ottavi di finale contro Griekspoor a causa dei crampi. Riporta tag24.it