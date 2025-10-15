L’anima senza pace | perché per gli ebrei seppellire i morti è un dovere divino

La crisi diplomatica di queste ore, legata alla mancata restituzione dei corpi degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, ha riaperto una ferita profonda nella società israeliana. Non si tratta solo di una questione umanitaria o politica: è una questione religiosa e identitaria. Nel giudaismo, infatti, la sepoltura del corpo è uno dei comandamenti più sacri, un atto che tocca il cuore della relazione fra l’uomo, Dio e la comunità dei vivi. Il valore sacro del corpo. Nella tradizione ebraica, il corpo umano non è un semplice involucro, ma parte integrante della creazione divina. È stato plasmato da Dio stesso (“polvere sei e in polvere tornerai”) e deve perciò essere trattato con rispetto assoluto anche dopo la morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

