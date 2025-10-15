Lamù il lampo d’amore venuto dallo spazio
di Alessandro Spagnuolo Lamù – la ragazza dello spazio (??????, Urusei yatsura, letteralmente “Quelli del pianeta Uru” o “I tizi della stella Uru”) non è soltanto una commedia romantica con elementi fantascientifici: è uno specchio deformato, affascinante e delirante, della cultura giapponese — un’opera che sa alternare gag spiazzanti, derisione verso il quotidiano, e una vitalità emotiva unica. L’ anime* di Rumiko Takahashi (?????, Takahashi Rumiko), tratto dal manga Urusei Yatsura (??????). Decenni dopo, un remake nel 2022 prodotto da David Production (?????????????????, Kabushiki-gaisha Deividdo Purodakushon) ha cercato di rileggere quel patrimonio con occhi moderni: conservando la follia narrativa, ma aggiornando grafica, montaggio e sensibilità contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
