L’amica di Pamela Genini su Gianluca Soncin | Pazzo? Ma non tanto da non sapere cosa stavi facendo
Elisa Bortolotti, amica e socia di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin nella sua abitazione di Milano, esprime tutto il suo dolore sui social per la perdita dell’amica. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, la donna ha scritto: “Pazzo? Sì lo sei, ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo. Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella. Ciao Pam, non invecchieremo insieme, tu non invecchierai mai, ti voglio bene amica mia”. Elisa Bortolotti insieme a Pamela Genini aveva fondato la “Ep SheLux”, un brand di costumi da bagno che, come si legge sul sito dell’azienda, “nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare”. 🔗 Leggi su Tpi.it
