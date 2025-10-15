L'amica di Milena e Giorgia uccise da un camion | Mi sono spostata e il furgone ha investito le mie amiche

Chiara Consonni, amica 20enne delle due ragazze investite a Brivio, in provincia di Lecco, ha raccontato la sua versione dell'incidente: "A un tratto ho sentito arrivare un veicolo alle mie spalle, di riflesso mi sono spostata e loro sono state prese in pieno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’intera comunità dell’Università Statale di Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgia Cagliani, studentessa del nostro Ateneo, investita e uccisa con l’amica Milena Marangon, sabato scorso a Brivio. L’Ateneo, con la rettrice Marina Brambilla, si - facebook.com Vai su Facebook

