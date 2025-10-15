L’Ambrogino? Non so cosa stavate aspettando
Nei suoi video ritrae con spirito scanzonato e mai volgare vizi e virtù di Milano, il Boomer milanese (due milioni 290mila e rotti follower su TikTok), candidato dal consigliere comunale dei Riformisti Daniele Nahum per l'Ambrogino d'oro. Ma lui che ne pensa? L'abbiamo intercettato grazie all'indispensabile collaborazione del suo creator Gabriele. Boomer, che ne pensi? "Non so cosa stessero aspettando. Avrebbero già dovuto candidarmi nell'89 dopo aver contribuito alla caduta del Muro di Berlino grazie alle mie indiscusse doti diplomatiche. Battute a parte, anche se è milanista ringrazio il consigliere Nahum.
