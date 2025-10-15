L' amarcord di Pasquale Marino doppio ex | Salerno e Catania meritano la promozione

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Cifani, a Catania, negli ingressi tra la curva Sud e la tribuna laterale B dello stadio Massimino, c'è un murales che ritrae Pasquale Marino. E' una specie di hall of fame: i migliori della storia catanese, quelli pubblicamente riconosciuti come protagonisti trasversali alle generazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it



