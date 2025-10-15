L' altolà di Sala ai consiglieri sull' Ambrogino a Trump | Non ha fatto niente per Milano
L'idea della Lega di assegnare uno degli Ambrogini d'Oro al presidente degli Stati Uniti Donald Trump non piace a Beppe Sala, sindaco di Milano, che ha dedicato alla proposta una serie di stories su Instagram, rivolto direttamente ai consiglieri comunali che prenderanno la decisione finale (cioè. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri sera eravamo presenti al Nuovo Cinema Caporali, a Castiglione del Lago, in occasione dell’evento Castiglione del Cinema. In sala, dopo un interessante incontro con il pubblico, il grande Luca Zingaretti ha presentato il suo primo film da regista; “La casa - facebook.com Vai su Facebook
L'altolà di Sala ai consiglieri sull'Ambrogino a Trump: "Non ha fatto niente per Milano" - L'Ambrogino a Trump era stato proposto dalla Lega in risposta all'idea di assegnarlo alla capomissione della Sumud Flotilla ... Come scrive milanotoday.it
Sala ai consiglieri, su Ambrogini rispettate il regolamento - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala bacchetta i consiglieri comunali sulle personalità da candidare agli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza assegnata dal Comune a chi ha dato lustro alla città. Segnala ansa.it
Dem frantumati sul progetto San Siro. Sala trema: non ha i voti per sfangarla - San Siro verso la vendita: il Consiglio comunale di Milano diviso tra accuse di turbativa d’asta, prezzo sottostimato, proprietà opache e rischio ricorsi Il Consiglio comunale di Milano tira dritto: a ... Lo riporta panorama.it