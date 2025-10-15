L’allenatore della Repubblica Ceca è stato esonerato dopo l’umiliazione alle Isole Faroe nelle qualificazioni ai Mondiali

2025-10-15 18:34:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Repubblica ceca ha esonerato l’allenatore Ivan Hasek dopo l’umiliante sconfitta per 2-1 contro le Isole Faroe nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Non raggiungendo la fase finale della Coppa del Mondo dal 2006, la Repubblica ceca è seconda nel Gruppo L, staccata di tre punti dalla Croazia avendo giocato una partita in più. La Repubblica ceca è già sicura di un posto per gli spareggi grazie alla classifica della Nations League. Tuttavia, la clamorosa sconfitta contro le Isole Faroe domenica a Torshavn ha lasciato appese le speranze di qualificazione automatica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com