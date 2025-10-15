L' alleanza fra Cosa nostra e stidda per fare affari con pizzo e droga | chieste 9 condanne

L'alleanza fra Cosa nostra e stidda all'insegna del racket e del traffico di droga: il sostituto procuratore generale Roberta Buzzolani, nel corso della requisitoria al processo d’appello dell’operazione “Condor”, ha chiesto la conferma di tutte le condanne emesse in primo grado nei confronti dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Di cosa ha bisogno Taranto? Di un'alleanza per il SI! Si ad uno sviluppo sano e concreto del territorio, Si ad attrarre investimenti da ogni parte del mondo, Si alla valorizzazione della nostra storia e della nostra identità. Siamo pronti per ricominciare a ca - facebook.com Vai su Facebook

L’alleanza tra camorra, ’ndrine e cosa nostra. Al via a maggio la maxi-udienza preliminare - Si aprirà il 20 maggio, e sono già state fissate altre 23 date fino al 25 luglio, la maxi udienza preliminare nei confronti di 143 persone imputate nell’ambito dell’indagine della Dda milanese su un ... Secondo ilgiorno.it