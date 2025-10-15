L’alchimia dell’invisibile | il finissage di Pixel e Penombra tra arte corpo e coscienza

Nel Salone delle Colonne del Complesso Monumentale dell’Annunziata, sabato 18 ottobre 2025 alle ore 11.00, la mostra “Pixel e Penombra – L’alchimia dell’onirico e del sacro” della digital artist Mila Maraniello si concluderà con un evento che promette di restare nella memoria: la performance partecipativa “Imponderabilia Give Peace a Chance”, firmata da Slobodanka Ciric . 🔗 Leggi su 2anews.it

