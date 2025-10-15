Lakers Luka Don?i? debutta in preseason contro i Suns | Redick conferma il piano minuti Out LeBron per 2–3 settimane
Luka Don?i? è pronto al debutto in preseason con i Los Angeles Lakers nella gara contro i Phoenix Suns. Il coach JJ Redick ha spiegato che lo staff ha scelto una gestione prudente dopo l’estate intensa con la nazionale slovena: lo sloveno aveva saltato le prime tre amichevoli per alleggerire il carico, ma ora rientra con un piano minuti progressivo. Redick ha chiarito che Don?i? dovrebbe giocare due delle ultime tre partite di preseason: quella con i Suns e una tra Dallas Mavericks (back-to-back a Las Vegas) e Sacramento Kings allo Crypto.com Arena. L’idea è di aumentare gradualmente il minutaggio tra la prima e la seconda apparizione, in coordinamento con il preparatore Javy Barrio e con il giocatore. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
