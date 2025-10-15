L’Ai e lo scambio di persona | fake news sulla morte del primario di Ortopedia del Negrar E l’ospedale diffida Google

Che l’Ai (l’intelligenza artificiale) possa sbagliare è noto, ma i danni di un errore possono essere molto gravi soprattutto se si tratta di una persona morta. La notizia si era diffusa ad aprile scorso: “È venuto a mancare Claudio Zorzi, specialista in ortopedia e traumatologia, noto per aver curato l’atleta Sofia Goggia dopo il suo infortunio”. Ma è un falso, creato per un errore di omonimia dalla funzionalità dell’intelligenza artificiale di Google, denominata ‘Ai Overview’. In realtà a morire è stato un altro medico, Claudio Zorzi, medico condotto in Val Di Fiemme (Trento). Ma per Gemini era il primario il medico deceduto e lo è stato per mesi perché cercando il nome del medico quella notizia ora è spiegata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Ai e lo scambio di persona: fake news sulla morte del primario di Ortopedia del Negrar. E l’ospedale diffida Google

