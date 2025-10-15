L’agenda delle imprese | Zes infrastrutture e nuove tecnologie Le sfide del territorio
di Anna Marchetti ANCONA Dazi, Zes, innovazione delle imprese, nuove opportunità professionali, sono alcune delle sfide che più stanno a cuore al presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali. Presidente quali saranno i settori più colpiti dai dazi Usa? Tra questi c’è l’agroalimentare visti i dazi al 107% sulla pasta? "Gli effetti li dobbiamo ancora vedere, nell’arco di quest’anno il principale problema per i mercati di tutto il mondo è stato l’incertezza delle politiche economiche statunitensi. L’impatto reale dei dazi lo comprenderemo nei prossimi mesi. Chiaramente la prospettiva di dazi al 107% per la pasta, uno dei comparti più in salute della nostra regione, preoccupa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
