Ladro di biciclette si ferisce forzando la finestra del negozio | incastrato dal Dna dopo 10 anni

Repubblica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2016 un giovane meranese aveva svaligiato uno store di bici e sci, lasciando una traccia di sangue sull’infisso, repartata e inviata ai Ris di Parma. 🔗 Leggi su Repubblica.it

