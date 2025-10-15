Nel 2016 un giovane meranese aveva svaligiato uno store di bici e sci, lasciando una traccia di sangue sull’infisso, repartata e inviata ai Ris di Parma. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ladro di biciclette si ferisce forzando la finestra del negozio: incastrato dal Dna dopo 10 anni