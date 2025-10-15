Ladri in azione nel salernitano | furto sventato dai residenti a Baronissi

Nella notte appena trascorsa a Baronissi, in via Enrico Berlinguer, nella frazione di Sava, alcuni residenti hanno sventato il furto di un’Alfa Romeo. I cittadini hanno sorpreso i ladri durante il tentativo e hanno allertato i Carabinieri. La reazione dei residenti, che hanno lanciato bottiglie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

