L’addio a Valerio Marco e Davide Quei pazzi hanno ucciso degli eroi

I familiari delle vittime riuniti davanti all’ospedale. Il comandante generale Luongo: “Un dolore che ci riporta a Nassiriya”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’addio a Valerio, Marco e Davide. “Quei pazzi hanno ucciso degli eroi”

- Addio, ragazzi - Valerio, Davide e Marco: sono i tre carabinieri uccisi nell'esplosione nel Veronese. l #casteldazzano #lutto #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri morti, chi erano Valerio, Marco e Davide: sempre pronti a partire. «La divisa, una passione» - «L’ultima volta che l’ho visto – racconta la compagna, Sandra Botton - Secondo ilmattino.it

Davide, Valerio e Marco, i tre carabinieri morti nell’assurda tragedia di Verona. Tarallo (Usic): “Vittime sacrificali di ogni accadimento” - Tre militari la notte scorsa sono rimasti uccisi dall'esplosione di un casolare a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. notizie.com scrive

Carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano: si chiamavano Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. Mattarella: «Sconcerto e dolore» - I tre carabinieri rimasti vittime nell'esplosione di Castel d'Azzano sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il ... Scrive msn.com