L’acqua del Brugneto torni a Piacenza | incontro pubblico in Fondazione
Il Comitato Difesa Val Trebbia, in collaborazione con Legambiente Piacenza, organizza una serata pubblica dal titolo “L’acqua del Brugneto torni a Piacenza”, Mercoledi 15 ottobre alle 21 presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano a Piacenza in via Sant’Eufemia 12.«L’incontro di Piacenza –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
