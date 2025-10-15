L’accordo per Gaza non basta la Spagna si ferma ancora con gli scioperi e le proteste degli studenti | È stato genocidio

La firma del piano per raggiungere la stabilità in Medio Oriente, la riapertura della Striscia agli aiuti ( con qualche intoppo ) e i buoni propositi per il futuro non possono cancellare ciò che è successo a Gaza negli ultimi due anni. È questo il messaggio che arriva da oltre 40 città spagnole, dove durante tutta la giornata di mercoledì 15 ottobre una enorme mobilitazione bloccherà le strade con scioperi e manifestazioni per ribadire la solidarietà con il popolo palestinese e per « denunciare il genocidio nella Striscia ». La protesta degli studenti: astensione da scuole e università. La Spagna è stata tra i primi Paesi a schierarsi nettamente e duramente contro le decisioni del governo di Benjamin Netanyahu, insistendo sul fatto che quanto è accaduto in Medio Oriente è a tutti gli effetti un genocidio. 🔗 Leggi su Open.online