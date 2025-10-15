Laboratorio della droga nella casa occupata Trovato materiale per estrarre cocaina dagli abiti
Una casa Ater in via Gogol 3, al Laurentino 38, occupata e trasformata in una base dello spaccio. O meglio, in un laboratorio della droga. Già, perché nell'appartamento, secondo quanto appreso, sarebbe stato trovato anche dell'occorrente per estrarre cocaina cucita precedentemente negli indumenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
+++ SCOPERTO UN LABORATORIO PER LA PRODUZIONE DI DROGA: ARRESTATO UN 44ENNE +++ https://www.sabiniatv.it/scoperto-un-laboratorio-per-la-produzione-di-droga-arrestato-un-44enne - facebook.com Vai su Facebook
A Verona un uomo è stato arrestato da #Squadramobile per produzione e detenzione di droga. Aveva un laboratorio per la produzione di marijuana e hashish e una piantagione di circa mille piante di cannabis https://poliziadistato.it/articolo/326868ea27755d - X Vai su X
Laboratorio della droga nella casa occupata. Trovato materiale per estrarre cocaina dagli abiti - La polizia locale e la polizia di Stato stanno indagando sul caso. Da romatoday.it
Droga per la discoteca e “laboratorio” del crack, il giudice convalida 4 arresti - In due ristretti in carcere a Santa Maria Capua Vetere, un terzo ai domiciliari mentre una donna è stata rilasciata ... Lo riporta casertanews.it
Sgomberata la casa ‘occupata’. Allacci abusivi e spaccio di droga. Il blitz dopo l’ordinanza del sindaco - Lucca, 2 agosto 2025 – Blitz della polizia in un immobile di via Trenta: sgomberati tredici ragazzi extracomunitari che vivevano ammassati lì abusivamente. Secondo lanazione.it