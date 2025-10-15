Laboratorio della droga nella casa occupata Trovato materiale per estrarre cocaina dagli abiti

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una casa Ater in via Gogol 3, al Laurentino 38, occupata e trasformata in una base dello spaccio. O meglio, in un laboratorio della droga. Già, perché nell'appartamento, secondo quanto appreso, sarebbe stato trovato anche dell'occorrente per estrarre cocaina cucita precedentemente negli indumenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

