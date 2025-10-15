Laboratori di analisi in crisi l’allarme dei titolari siciliani | Soffocati da un sistema inadeguato pronti alla mobilitazione
La Patologia Clinica siciliana è al collasso. Strutture costrette a sospendere le prestazioni dopo poche settimane, tariffe inadeguate e un piano sanitario giudicato lontano dai bisogni reali del territorio. È questo l’allarme lanciato dai titolari dei laboratori di analisi cliniche della Sicilia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
