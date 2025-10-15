L’abbiamo trovata Concluse dopo giorni le ricerche di Barbara la 54enne scomparsa

Caffeinamagazine.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ritrovata Barbara Pandolfo, la donna di 54 anni scomparsa nei giorni scorsi da via Flaminia, a Roma. Per lei era stata diffusa una locandina di ricerca in tutto il Lazio. La donna, che vive una condizione di fragilità, si era allontanata volontariamente a bordo della sua auto. Le prime ricerche si erano concentrate nella casa di campagna fuori Roma. Alla fine è stata individuata a Latina, in discrete condizioni di salute, e riconsegnata ai suoi familiari. Barbara era stata vista l’ultima volta l’8 ottobre. Nella segnalazione erano stati indicati anche il modello e il colore dell’auto con cui si era allontanata, una Renault Twingo blu. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: L8217abbiamo Trovata Concluse Dopo