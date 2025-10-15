L’abbiamo distrutta L’attacco poi l’esplosione | l’annuncio di Trump cosa succede il video

Thesocialpost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump è tornato a parlare di lotta ai cartelli della droga, pubblicando sui suoi social un video che mostra la distruzione di una nave al largo dei Caraibi, la cui natura resta al momento non verificata in modo indipendente. Secondo l’ex presidente e attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca, l’imbarcazione trasportava cocaina e fentanyl, due delle principali sostanze che alimentano la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Nel post che accompagna le immagini, Trump ha scritto: « Su mio ordine, le forze armate statunitensi hanno condotto un nuovo attacco contro i cartelli della droga, straordinariamente violenti, che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, la politica estera e gli interessi vitali degli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

l8217abbiamo distrutta l8217attacco poi l8217esplosione l8217annuncio di trump cosa succede il video

© Thesocialpost.it - “L’abbiamo distrutta”. L’attacco, poi l’esplosione: l’annuncio di Trump, cosa succede (il video)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: L8217abbiamo Distrutta L8217attacco L8217esplosione