L’abbiamo distrutta L’attacco poi l’esplosione | l’annuncio di Trump cosa succede il video
Donald Trump è tornato a parlare di lotta ai cartelli della droga, pubblicando sui suoi social un video che mostra la distruzione di una nave al largo dei Caraibi, la cui natura resta al momento non verificata in modo indipendente. Secondo l’ex presidente e attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca, l’imbarcazione trasportava cocaina e fentanyl, due delle principali sostanze che alimentano la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Nel post che accompagna le immagini, Trump ha scritto: « Su mio ordine, le forze armate statunitensi hanno condotto un nuovo attacco contro i cartelli della droga, straordinariamente violenti, che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, la politica estera e gli interessi vitali degli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
