L’abbiamo distrutta L’attacco e poi l’esplosione | l’annuncio di Trump cosa succede
Donald Trump, presidente e candidato per le elezioni presidenziali statunitensi del 2026, ha rilanciato il tema della lotta ai cartelli della droga attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. Nel filmato, si vede la distruzione di una nave al largo dei Caraibi, che secondo Trump sarebbe stata coinvolta nel trasporto di cocaina e fentanyl. Queste sostanze, ormai tristemente note negli Stati Uniti per il loro impatto sulla crisi degli oppioidi, sono al centro delle politiche di sicurezza promosse dal tycoon. Nel messaggio che accompagna le immagini, Trump ha dichiarato: « Su mio ordine, le forze armate statunitensi hanno condotto un nuovo attacco contro i cartelli della droga, straordinariamente violenti, che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, la politica estera e gli interessi vitali degli Stati Unit i». 🔗 Leggi su Tvzap.it
