La Zenith oggi in campo Per rimanere in testa
Si torna in campo. Non c’è un attimo di respiro nel girone A di Eccellenza. A poche ore dalle fatiche di domenica scorsa e dal pareggio ottenuto in casa del Montespertoli la Zenith Prato si prepara ad affrontare una nuova sfida, stavolta fra le mura amiche del ‘Chiavacci’, contro il Cenaia (fischio di inizio alle 15). Il match sarà valido come sesta giornata di andata e gli amaranto proveranno a difendere il primo posto approfittando anche della contemporanea sfida fra Viareggio e Lucchese (le due big del girone). Il Cenaia però non verrà a Prato per fare da vittima sacrificale, visto che è ancora a caccia del primo successo in campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
