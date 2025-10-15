Tour de force per la Vuelle, che stasera sarà di nuovo in campo, a distanza di tre giorni dal colpaccio sul campo della Fortitudo, per il recupero della gara della prima giornata. I biancorossi saranno impegnati sul parquet della ChorusLife Arena di Bergamo per la sfida contro la Gruppo Mascio (palla a due alle 20.30). Se Pesaro sarà ancora senza Kay Felder, Bergamo dovrà pagare ammenda se vuole schierare Dustin Hogue, squalificato per una gara ‘dopo aver colpito con una gomitata al volto, in fase di gioco, un atleta avversario, fatto che ne comportava l’espulsione’: questa la motivazione che si legge nei provvedimenti disciplinari del giudice sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle cerca la quarta perla a Bergamo. Stasera nel recupero c’è in palio il primato