La Volta Buona pagelle 15 ottobre | Valeria Fabrizi e il bacio a Robert Redford 10; la forza di Elena Santarelli 8
La puntata del 15 ottobre de La Volta Buona ha regalato al pubblico un ampio approfondimento su diete e alimentazione, accendendo i riflettori anche su disturbi alimentari e obesità con le testimonianze di Nello Iorio ed Elena Santarelli. Nello studio di Caterina Balivo c’è spazio anche per il gossip, con i consueti scoop del direttore Andrea Biavardi su Elisabetta Canalis e Stefano De Martino, e per una toccante intervista con Andrea Roncato e Valeria Fabrizi, protagonisti de La ricetta della felicità. La toccante storia di Nello Iorio. Voto: 8. La prima parte de La Volta Buona è dedicata come di consueto alla salute a tavola: insieme al professor Giorgio Calabrese, Caterina Balivo ha passato in rassegna alcuni dei regimi alimentari più chiacchierati del momento, come la dieta dell’uovo sodo e quella del “5-4-3-2-1”. 🔗 Leggi su Dilei.it
