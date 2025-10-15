La volta buona l’annuncio di Francesco Moser sulla gravidanza di Cecilia | La mia nipotina…

News tv. “La mia nipotina.”. Francesco Moser, l’annuncio su Ignazio e Cecilia in diretta – Francesco Moser, icona del ciclismo italiano, ha emozionato i telespettatori durante la sua recente partecipazione alla trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Martedì 14 ottobre, l’ex campione ha condiviso, con voce commossa, il ricordo della madre scomparsa e, soprattutto, la grande attesa per la nipotina in arrivo. Il futuro nonno ha espresso grande affetto verso il figlio Ignazio, protagonista insieme a Cecilia Rodriguez di questa nuova avventura familiare. “La mia nipotina.”. Francesco Moser, l’annuncio su Ignazio e Cecilia in diretta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

