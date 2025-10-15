La volta buona l’annuncio di Francesco Moser sulla gravidanza di Cecilia | La mia nipotina…
News tv. “La mia nipotina.”. Francesco Moser, l’annuncio su Ignazio e Cecilia in diretta – Francesco Moser, icona del ciclismo italiano, ha emozionato i telespettatori durante la sua recente partecipazione alla trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Martedì 14 ottobre, l’ex campione ha condiviso, con voce commossa, il ricordo della madre scomparsa e, soprattutto, la grande attesa per la nipotina in arrivo. Il futuro nonno ha espresso grande affetto verso il figlio Ignazio, protagonista insieme a Cecilia Rodriguez di questa nuova avventura familiare. “La mia nipotina.”. Francesco Moser, l’annuncio su Ignazio e Cecilia in diretta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi La Volta Buona lascia spazio all’informazione. Al posto della puntata prevista, andrà in onda uno speciale del TG1 dedicato alla situazione a Gaza e alla liberazione degli ostaggi. @caterinabalivo vi aspetta domani alle 14:00 #LVB - X Vai su X
Settimana di storie, emozioni e grandi protagonisti a “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre, alle 14.00 su Rai 1. Si partirà con un salotto tutto dedicato a “Ballando con le stelle”, con Nancy Brilli e - facebook.com Vai su Facebook
Aldo Cazzullo e Francesco Moser a “La Volta Buona” su Rai 1 - Da oggi su Rai 1 nuova settimana con "La Volta Buona" con Caterina Balivo. Segnala corrierenazionale.it
La volta buona oggi in tv martedì 14 ottobre su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo - Torna oggi, martedì 14 ottobre, La volta buona con il primo appuntamento della settimana - Scrive corrieredellumbria.it