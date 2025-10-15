La voce degli anziani a Firenze | Il coraggio della pace | ecco le nostre proposte

Firenze, 15 ottobre 2025 - Vivere da anziani, con coraggio, in un momento difficile. Dalla voce dei diretti interessati indicazioni preziose, dalla memoria alla partecipazione a servizi condivisi con altri. ‘La forza degli anni’, il convegno della Comunità di Sant'Egidio promosso nel Palacongressi e nella Basilica di San Lorenzo in collaborazione con l'arcidiocesi, che ha richiamato a Firenze anziani per proporre la loro visione di fronte a scenari del mondo e temi sensibili - la guerra, l'eredità di Papa Francesco, la speranza - come un'alternativa alla riabilitazione della conflittualità e della violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

