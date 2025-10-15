La voce degli anziani a Firenze | Il coraggio della pace | ecco le nostre proposte
Firenze, 15 ottobre 2025 - Vivere da anziani, con coraggio, in un momento difficile. Dalla voce dei diretti interessati indicazioni preziose, dalla memoria alla partecipazione a servizi condivisi con altri. ‘La forza degli anni’, il convegno della Comunità di Sant'Egidio promosso nel Palacongressi e nella Basilica di San Lorenzo in collaborazione con l'arcidiocesi, che ha richiamato a Firenze anziani per proporre la loro visione di fronte a scenari del mondo e temi sensibili - la guerra, l'eredità di Papa Francesco, la speranza - come un'alternativa alla riabilitazione della conflittualità e della violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pomeriggio musicale al Centro Servizi Anziani Sono tornati a trovarci "Gli Allegri Musicanti" che oggi pomeriggio ci hanno regalato un bellissimo momento di musica e compagnia. Il gruppo é composto da Maurizio alla voce e chitarra acustica, Indro alla c - facebook.com Vai su Facebook
? La difesa civica tutela i diritti dei più vulnerabili. Migranti, anziani e persone con disabilità trovano voce grazie all’#ANDCI. ? https://andci.it/la-difesa-civica-come-baluardo-dei-diritti-dei-piu-vulnerabili/… @fanpage @Agenzia_Ansa @repubblica #DirittiU - X Vai su X
La voce degli anziani a Firenze: "Il coraggio della pace: ecco le nostre proposte" - Dalla voce dei diretti interessati indicazioni preziose, dalla memoria alla partecipazione a servizi condivisi con ... Si legge su lanazione.it
'La forza degli anni' a Firenze venerdì 10 e sabato 11 ottobre - La parola agli anziani: Vincenzo Paglia, Francesco Guccini, Perlasca. Segnala msn.com