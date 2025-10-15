La vita va così Virginia Raffaele in Sardegna per raccontare una storia di radici | Ho lasciato lì un pezzo di cuore

La vita va così è il film che apre la 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Una storia di radici profonde, di amore per la propria terra, in contrasto con la velocità di chi pensa al futuro, senza tenere conto del presente e del passato.Una storia che ci porta dai grattacieli di Milano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

La vita va così – il nuovo film di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio. Una commedia intensa e ironica che racconta vent’anni di cambiamenti, tra tradizione e modernità, famiglia e identità. Un racconto che fa ridere, emozi - facebook.com Vai su Facebook

Giffoni Film Festival, Virginia Raffaele in “La vita va così”: «Ho chiesto ad Aldo Baglio di rifare tutte le gag storiche con Giovanni e Giacomo» - Al Giffoni Film Festival ieri è stata la giornata di Virginia Raffaele e del regista Riccardo Milani per festeggiare i 30 anni di Medusa con l’anteprima di alcune immagini del loro prossimo progetto ... Scrive leggo.it

Chi è Virginia Raffaele: età, carriera, biografia, vita privata, fidanzato - Fin da giovane, Virginia ha coltivato la sua passione per il mondo dello spettacolo, diplomandosi nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del ... Riporta blitzquotidiano.it

A Giffoni 2025 Ornella Muti, Irene Maiorino e 'La vita va così' con Virginia Raffaele: Il programma del 22 luglio - Nella giornata del 22 luglio attesi anche Virginia Raffaele, Irene Maiorino, Antonio Manetti e tanti altri: tutti gli appuntamenti ... Riporta comingsoon.it